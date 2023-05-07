كشفت مجموعة سيركو الدولية “Serco Group”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المجموعة في المملكة.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كبير مهندسي دعم تكنولوجيا المعلومات، منسق المشروع – STCA، مراقب المستندات – STCA، مستشار الحوكمة – STCA، مستشار تصميم المناهج – STCA، مستشار التخطيط الاستراتيجي – STCA، مدير الموارد البشرية والإعداد، وغيرها من الوظائف.

وأشارت إلى أنّ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مجموعة سيركو الدولية