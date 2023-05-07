أوضح الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن سلمان الفرج يريد احتكار الكرة والاستعراض؛ لذلك لا يرغب في طريقة المدرب السابق جارديم.

وقال الجاسر، خلال مداخلة على برنامج المنتصف المُذاع على القناة الإخبارية:” أن دياز عندما استلم الفريق بعد جارديم، اكتسح كل الفرق، لأنه ظل 7 أشهر كاملة يعمل عمل كامل بالتمارين .”

وأضاف:” سلمان الفرق يريد احتكار الكرة والتمرير في الوسط وهذه الطريقة لا تناسب دياز .”