قررت شركة جوجل الأمريكية، إصدار تحديثات أمنية جديدة لنظام تشغيل أندرويد لإصلاح ثغرة أمنية شديدة الخطورة، والتي قد يستغلها المخترقون في تثبيت برامج تجسس تجارية في الأجهزة.

وأوضحت الشركة في تقريرها الأمني لشهر مايو الجاري، أن الثغرة الأمنية المكتشفة خاصة بالمعرف CVE-2023-0266 بنظام التشغيل، والتي تؤدي إلى رفع امتيازات الحماية دون تدخل من المستخدم.

وأشارت إلى أنه جرى استغلال الثغرة كجزء من سلسلة معقدة من الهجمات في حملة لبرامج التجسس، والتي تم رصد قدرتها على فك تشفير واستخراج البيانات من تطبيقات الدردشة والمتصفح.