كشفت شركة روابي القابضة للنفط والغاز عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف نزح المياه، مدير المشروع – نزح المياه، مدير فني مدني، فني صيانة أسطوانة، مشرف صيانة الأسطوانات، المسؤول الفني الكهربائي – ETO، مسؤول إدارة النقد، مسؤول العلاقات المصرفية، سكرتير، مدير المشروع، وغيرها من الوظائف.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف