تستمر شركة منهارت الالمانية وعملاقة مجال تعديل السيارات، في إبهار محبي طرازات الصانع البافاري BMW، بعد أن عادت لتضع لمساتها الساحرة ولكن للنسخة بي إم دبليو X5 M، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV الشهيرة.

وقامت منهارت بإطلاق النسخة المعدلة من بي إم دبليو X5 M اللقب MHX5 700، ويبدو أن تم تعزيز تعزيزها بالعديد من اللمسات الخارجية الساحرة، والتي ظهرت بشكل كبير وهي تغطي الصادم الأماني.

وتتميز السيارة المعدلة MHX5 700 بجناح خلفي رياضي، مع ممتصات صدمات مانهارت الرياضية المطورة من قبل KW Suspension.

وتستمد السيارة قوتها من محرك يستطيع ضخ قوة إجمالية بلغت 730 حصانا، و 900 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بدلاً من 625 حصانا، و 750 نيوتن/متر، حيث دعمت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V، مقترن بشاحن توربيني، سعة 4400 سي سي.