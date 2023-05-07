كشفت شركة تكافل الراجحي (Alrajhi Takafu)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات – بمقر الشركة وفروعها.

وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المتوفرة:

1- مدير مساعد – طبيب تأمين صحي.

‏(Assistant Manager – Health Underwriting Doctor)

2- أخصائي – إصدار الوثائق.

‏(Specialist – Policy Issuance)

3- أخصائي أول – التفويض المسبق.

‏(Senior Specialist – Pre-Authorization)

4- أخصائي – صحة المطالبات.

‏(Specialist – Claims Health)

5- أخصائي أول – صحة المطالبات.

‏(Senior Specialist – Claims Health)

6- أخصائي أول – طبيب متنقل.

‏(Senior Specialist – Roving Doctor)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع الشركة الرسمي.