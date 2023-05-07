كشفت شركة تكافل الراجحي (Alrajhi Takafu)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات – بمقر الشركة وفروعها.
وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المتوفرة:
1- مدير مساعد – طبيب تأمين صحي.
(Assistant Manager – Health Underwriting Doctor)
2- أخصائي – إصدار الوثائق.
(Specialist – Policy Issuance)
3- أخصائي أول – التفويض المسبق.
(Senior Specialist – Pre-Authorization)
4- أخصائي – صحة المطالبات.
(Specialist – Claims Health)
5- أخصائي أول – صحة المطالبات.
(Senior Specialist – Claims Health)
6- أخصائي أول – طبيب متنقل.
(Senior Specialist – Roving Doctor)، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع الشركة الرسمي.
التعليقات
اترك تعليقاً