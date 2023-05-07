كشفت شركة تكافل الراجحي (Alrajhi Takafu)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات – بمقر الشركة وفروعها.

وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المتوفرة:

1- مدير مساعد – طبيب تأمين صحي.
‏(Assistant Manager – Health Underwriting Doctor)
2- أخصائي – إصدار الوثائق.
‏(Specialist – Policy Issuance)
3- أخصائي أول – التفويض المسبق.
‏(Senior Specialist – Pre-Authorization)

4- أخصائي – صحة المطالبات.
‏(Specialist – Claims Health)
5- أخصائي أول – صحة المطالبات.
‏(Senior Specialist – Claims Health)
6- أخصائي أول – طبيب متنقل.
‏(Senior Specialist – Roving Doctor)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع الشركة الرسمي.