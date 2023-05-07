أكد الناقد الرياضي سامي الحريري، أن نادي الهلال كثيرًا ما أسعد جمهوره رغم خسارة البطولة الآسيوية أمام نادي أوراوا ريدز دياموندز الياباني.

وقال سامي الحريري، عبر برنامج “أكشن مع وليد”، أن الهلال استطاع أن يصبح أكثر نادٍ في آسيا مشاركة في كأس العالم للأندية، مضيفًا للهلاليين: “ارفع رأسك أنت هلالي”.

وتابع الحريري: “إذا سقط الهلال مرة سيعوض جمهوره بعشرة.. كلما زاد الغلا زاد العتاب، والهلال ياما أسعد جمهوره وبوقفة الجمهور سيحقق كأس الملك”.