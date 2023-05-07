أوضحت أمانة محافظة جدة، الممارسات الخاطئة والصحيحة عند حفظ الخبز، مبيّنةً الاشتراطات الفنية لإنتاجه وفقاً للمواصفات القياسية السعودية/ الخليجية.

وقالت الأمانة أن تعبئة الخبز في أكياس بلاستيكية وهو ساخن واستخدام الأكياس الملونة للتعبئة وملامسته مباشرة تُعد من الممارسات الخاطئة، فيما نصحت بتعبئة الخبز الساخن في أكياس ورقية، أو تركه حتى يبرد في درجة حرارة الغرفة قبل استخدام الأكياس البلاستيكية.

وأكدت أنه يُشترط ترك الخبز ليبرد عند 25 درجة مئوية قبل التعبئة، واستخدام عبوات صحية وجافة وخالية من العيوب للمحافظة على خواصه الطبيعية وصلاحيته، على أن يكون المنتج والعبوة من نوع وحجم واحد، مع التخزين بعيداً عن الرطوبة وأشعة الشمس ومصادر التلوث والروائح غير المرغوبة.