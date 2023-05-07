توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد 17 شوال 1444هـ، أجواء من تميل للحرارة إلى حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة عدا المرتفعات الجبلية معتدلة.

ولفت عبدالعزيز الحصيني: هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء “متفرقة” من مناطق عسير وجازان ونجران واليمن تمتد لشمال شرق الباحة و جنوب غرب القويعية.

وأشار: رياح معظمها متوسطة السرعة مع هبات شبه قوية على أجزاء من القطاعات الغربية والوسطى والشمالية وشمال الشرقية من المملكة والتغيير وارد لأنها توقعات.