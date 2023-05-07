تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫20515 مقابل الريال الواحد 0٫23780
الدولار: 3٫75108 مقابل الريال الواحد 0٫26659
درهم إماراتي: 1٫02140 مقابل الريال الواحد 0٫97905
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74081
دينار أردني: 5٫28700 مقابل الريال الواحد 0٫18915
دينار كويتي: 12٫24643 مقابل الريال الواحد 0٫08166
دينار بحريني: 9٫95117 مقابل الريال الواحد 0٫10050
الريال القطري: 1٫03023 مقابل الريال الواحد 0٫97065
الدرهم المغربي: 0٫37514 مقابل الريال الواحد 2٫66377
الجنيه المصري:0٫12391 مقابل الريال الواحد 8٫07011
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