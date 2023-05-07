طالب مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مسافري حملات العمرة والرحلات العارضة بالحضور المبكر، لضمان إنهاء إجراءات السفر في الوقت المحدد.

وشدد مطار الملك عبدالعزيز الدولي، على ضرورة الحضور قبل موعد الرحلة بوقت لا يقل عن أربع ساعات ولا يزيد على ست ساعات، مع وجود تذكرة سفر صالحة لوجهتهم القادمة، واكتمال الوثائق النظامية اللازمة للسفر.

وجاء ذلك حرصاً من إدارة مطار الملك عبدالعزيز على ضمان سرعة إنهاء إجراءات المسافرين، بسبب كثافة الحركة التشغيلية التي يشهدها المطار مع استمرار عودة المعتمرين إلى بلدانهم.