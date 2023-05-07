قال والد زوجة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، إن شقيق حسن شاكوش بيهددني وبيهدد بفضح بنتي وقدمت ضده بلاغ للنائب العام.
وأوضح الوالد خلال مداخلة هاتفية: واللي بنتي قالتهولي ماينفعش أقوله، مشيرا: حسن شاكوش لم يطلق ابنتي رسميا حتى الآن.
وتابع: ولكن زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، ولكن تهديد أخوه بفضح بنتي والتهشير بيها ده مانقبلهوش، ولو القرار بإيدي أرفض الصلح مع حسن شاكوش”.
والد زوجة حسن شاكوش: أخو حسن شاكوش بيهددني وبيهدد بفضح بنتي وقدمت ضده بلاغ للنائب العام.. واللي بنتي قالتهولي ماينفعش أقوله
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— الحكاية (@Elhekayashow) May 6, 2023
والد زوجة حسن شاكوش: حسن عمل أكاونت وبيشهر ببنتي واحنا قدمنا بلاغ فيه
مجانا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/4shlSjdomE
— الحكاية (@Elhekayashow) May 6, 2023
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