كشف الباحث في المسرطنات فهد الخضيري، إن برومات البوتاسيوم مادة مسرطنة محتملة للانسان قد تم حظرها.

وأوضح فهد الخضيري، أنه منع استخدام برومات البوتاسيوم في المملكة، ولكنها قد توجد في بعض المنتجات التي يتم استيرادها والتي تكون من مشتقات القمح.