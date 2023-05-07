شاركت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي جمهورها صور تبرز جمالها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام”.

وظهرت ندى الكامل بإطلالة جذابة، مرتدية بادى حمالات مصمم من قماش ناعم أبيض اللون، واختارت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة.

يذكر أن طليقة أحمد الفيشاوي، تحرص على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.