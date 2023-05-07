اوضح الباحث الدكتور عمر العمروي، إن أول من تكلم اللغة العربية هو آدم عليه السلام ، مشيرا إلى أنه من ينكر هذا فهو كذاب
وقال الباحث: “الله خلق آدم بيده ثم قال للملائكة ادخلوا الروح فيه، وكانت الدماغ أول ما أدخلوا فيه الروح، لذلك الدماغ هو أول ما خلق من الإنسان، وآخر ما يموت به”.
وأضاف: “لما دخلت الروح إلى صدره عطس، فقال الحمد لله، قالت الملائكة يرحمك الله”،واستشهد بقوله “وعلم آدم الأسماء كلها”.
وأضاف العمروي: “هذا يقتضي أن يعلم إن تعليم أنواع اللغات والأسماء كلها”.
د. عمر العمروي: أول من تكلم اللغة العربية هو آدم عليه السلام ومن ينكر هذا نقول له «كذاب».. وهذا هو الدليل من القرآن@dralamrwi#حكاية_في_التاريخ#الرسالة pic.twitter.com/L9Mfd9z9nU
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 6, 2023
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