تُوج ريال مدريد بطلا لكأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه، بعدما فاز على نظيره أوساسونا في المباراة النهائية.

وحقق ريال مدريد فوزا على أوساسونا بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب لا كارتوخا، في نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023.

وبدأ ريال مدريد التسجيل مبكرا، وتحديدا بعد مرور دقيقة و47 ثانية، وذلك عن طريق جناحه البرازيلي رودريغو، بينما أحرز أوساسونا هدف التعادل في الدقيقة 58.

وأنقذ رودريغو ريال مدريد مجددا، وسجل هدف التقدم من جديد قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.