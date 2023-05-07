قامت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، بإعادة نشر ستوري عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وجاءت فيها: ريم كانت متجوزة من سنتين وانفصلت بعد سنة واتجوزت حسن بعدها بسنة وشهور ودا مش عيب.

وكانت بعض المواقع الصحفية تداولت صورا لريم طارق زوجة حسن شاكوش ، أثناء حفل زفافها من رجل أعمال يدعي أحمد خليل وصاحب توكيل سيارات.

ونشرت زوجة حسن شاكوش عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق انستجرام مقطع فيديو للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن عظمة جملتي “حسبي الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله”