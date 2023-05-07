تألقت زوجات الرؤساء و ملكات وأميرات العالم حيث ظهرن بأناقة ملكية والالات راقية خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث اليوم في لندن بالمملكة المتحدة، بحضور العائلات الملكية والرؤساء من جميع أنحاء العالم.

اختارت الملكة رانيا إطلالة أنيقة باللون الاصفر الباستيل عبارة عن فستان ميدي محدد للقوام بطول يتخطى الركبة، مصمم بأكمام طويلة وياقة عالية، مع لمسة جمالية ملفتة تمثلت في عقدة فراشة لفت ذراعيها بكل رقة، واكتملت أناقتها الملكية بقبعة دائرية راقية مزينة بالشبك الشفاف بنفس درجة لون فستانها، كما انتعلت حذاءً مدببا بالكعب العالي والرفيع مع المقدمة المدببة من الجلد الأبيض وحملت حقيبة كلاتش بنفس اللون.

ظهرت كيت ميدلتون بزي ملكي بألوان العلم البريطاني، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض مزينا بتطريزات فضية براقة في حدوده السفلية، ووضعت أميرة ويلز على كتفيها رداءً حريريا مزج بين اللون الأحمر والأزرق والأبيض بأسلوب مفتوح من الأمام، مزيناً بالأكسسوارات الملكية، وسحبت شعرها للخلف وتزينت بتاج ماسي من الورود وأقراط متدلية. كما انتعلت حذاءً مدبباً باللون الأبيض

أطلت شارلين أميرة موناكو بأناقة ناعمة بستايل مونوكروم أبيض، حيث أطلت بتايير أنيق تألف من تنورة ميدي ضيقة مزينة بخط أزرار جانبي امتد بنفس الطول على الجاكيت الذي صمم هو الآخر بتصميم محدد للقوام بفتحة ياقة دائرية واسعة، مزينة عند الكتف بقماش متدلي تزينه الكسرات، واكملت اللوك بقبعة دائرية وحقيبة يد مع حذاء مدبب بنفس لون التايير.

وخطفت الملكة ليتيزيا الأضواء برقتها وجمال طلتها في حفل تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا بالتايير الأنيق باللون الفوشيا من توقيع Carolina Herrera، تكوّن من تنورة ميدي ذات تصميم مستقيم وجاكيت أنيق مزين في أطرافه السفلية بالكسرات، ومصمم بفتحة ياقة دائرية محددة بتطريز رقيق، كما زين الجاكيت بخط أزرار، وانتعلت مع اطلالتها حذاءً مدبباً عالياً بنفس اللون، وتزينت بقبعة دائرية كبيرة مزينة بالدونتيل الزهري.

ارتدت ماكسيما ملكة هولندا فستاناً تميز بتصميم محدد للخصر بحزام رفيع، ومنسدل بقصة عريضة بطول يتخطى الركبة، مصمم بأكمام طويلة وفتحة ياقة دائرية ضيقة، وزينت منطقة الأكتاف والياقة بتطريزات مفرغة على شكل ورود كبيرة، ونسقت مع طلتها حذاءً مدبباً بلون كريمي وحملت حقيبة كلاتش بنفس اللون، ولم تتخل عن ارتداء قفاز وقبعة ذات تصميم دائري مائل زينت بها خصلات شعرها الشقراء.