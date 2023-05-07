ثمن أحد رعايا الإجلاء من السودان الطبيب الأمريكي أيمن خولجي، مجهودات المملكة العربية السعودية في إجلاء الرعايا من السودان إلى جدة.

وقال خولجي: “الدعم الذي وجدته من السعودية أكثر من دعم حكومتي الأمريكية، و السعودية كانت العامود الفقري و صمام الأمان للناس في السودان”.

وأضاف: “كان فيه تنظيم ممتاز وفرز لكبار السن والنساء، والأطفال أولا يليهم الشباب، رغم أن الرحلة كانت سريعة لكنها كانت مهنية تم استقبالنا بكل حفاوة وكرم”.

وكانت القوات البحرية الملكية السعودية، أعلنت السبت، أن عدد رحلات عمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة بلغ 19 عملية إجلاء بحري، وذلك منذ انطلاق العمليات.