أوضح الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، حكم الذبائح التي تقام في الأعراس، وتداولها الناس كعادة قديمة وحافظوا عليها.

وقال الشيخ الفوزان إن الذبائح هي سنة نبوية، حيث أن النب ي صلى الله عليه وسلم قال لأحد من أصحابه بعد أن تزوج : “أولم ولو بشاة” ولفعله النبي عندما تزوج أنه كان يولم لأصحابه، فهي سنة مؤكدة.