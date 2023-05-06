لفت المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الأنظار اليوم السبت، بعد مباراة فريقه ضد برينتفورد، في الدوري الإنجليزي.

ووثقت الكاميرات قيام صلاح بمنح قميصه لإحدى المشجعات في المدرجات عقب المباراة، والتي بدت عليها السعادة الكبيرة من موقف النجم المصري.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفا مبكرا ليمنح ليفربول الفوز 1-صفر على ضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 62 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن يونايتد.