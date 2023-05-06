أعربت فتاة إسبانية مسلمة مقيمة في مصر عن استغرابها بمطالبتها دفع 80 جنيها مصريا للدخول إلى أحد المساجد.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو متداول، تقول: “لماذا ادفع ثمن تذكرة للدخول إلى المسجد؟”، موضحة أنها لم تذهب للمسجد من أجل السياحة، فهي مقيمة في مصر.

وقالت الفتاة التي تتقن اللغة العربية: “أنا مسلمة وأسلمت في الأزهر الشريف، والمسلمين لا يدفعون مالا مقابل الدخول للمسجد”، مشيرة إلى أنها دفعت المبلغ المطلوب وليس لديها مشكلة في المال لكنها أعربت عن استغرابها من الموقف.