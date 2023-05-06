طرحت قناة “عين” التعليمية، اليوم السبت، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثالث لكافة المراحل التعليمية.

وأوضحت أن جداول الحصص اليومية تبدأ في تمام السابعة صباحًا، وتُعاد على مدار اليوم عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.

وأشارت إلى أنه يمكن للطلاب متابعة الجداول من خلال حساب قناة “عين” عبر موقع “يوتيوب”.