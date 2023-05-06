قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المكسرات قد تكون مصدرًا للملوثات الغذائية مثل السموم الفطرية وذلك حال القيام بعدد من الأخطاء.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، إن المكسرات تعتبر من الوجبات الخفيفة المفيدة لصحة الإنسان إذا تم تناولها بكميات محددة كجزء من النظام الغذائي الصحي، إلا أنها في بعض الأحيان تكون مصدرًا للملوثات الغذائية، مثل السموم الفطرية.

ونصحت بشراء المكسرات من أماكن موثوقة وتجنب الباعة المتجولين، حفظها داخل أغلفة بلاستيكية جافة مُحكمة الإغلاق، التخلص منها عند ظهور إصابات حشرية أو آثار القوارض.

وأكدت ضرورة أن تحفظ في درجات حرارة منخفضة عند تخزينها، وذلك لضمان سلامتها.