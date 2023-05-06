أعلن مدير عام المركز الوطني للقلب عادل عبدالقادر طاش، البدء في حاسبة وطنية للخطورة من أمراض القلب والشرايين ستطلق قريبا عن طريق المجلس الصحي السعودي ومنصة المركز الوطني للقلب.

وأضاف أن هذه الحاسبة بها مجموعة من الأسئلة يجيب عليها المريض، وستكون مختلفة عن الحاسبات العالمية، وسيضاف فيها شيء جديد من ناحية دراسة الجينوم السعودي والشرايين، مضيفا أن هذه الحاسبة ستكشف النسبة المتوقعة لخطورة الإصابة بأمراض القلب، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة mbc.

ونوه بأن هناك مسببات كثيرة لأمراض القلب ومنها مرض السكري، وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والتدخين وارتفاع السمنة، مشيرا إلى أن قلة النوم قد يسبب السكري أو ارتفاع ضغط الدم، كما يتسبب انقطاع النفس المتكرر أثناء النوم في الإصابة بأمراض القلب، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمقياس الصحي بشأن الكوليسترول .

ماهي أبرز الأعراض والمؤشرات قبل الإصابة بمرض القلب ؟ د. عادل عبدالقادر طاش يُجيب.. @AdelTash#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/G8e3M8Buuj — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 6, 2023