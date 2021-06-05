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مرض مجهول يتسبب في رؤية الموتى

منذ ساعتين
1108
مرض مجهول يتسبب في رؤية الموتى

أوتاوا (صدى):
رصد أطباء ومسؤولون في كندا عشرات حالات الإصابة بمرض مجهول في مقاطعة نيو برونزويك يتسبب في رؤية الموتى.

وأكتشف الأطباء بكندا هذا المرض منذ عام 2015 وأصيب به ما يقرب من 50 شخص إلا أنهم لم يتوصلوا إلى تفسير واضح حتى الآن.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المرض الغامض له بعض الأعراض الغريبة والقريبة من الهلاوس وأبرزهم "القلق، الاكتئاب، التدهور العقلي، الألم العضلي، والأرق".

كما يواجه المصابون بهذا المرض اضطرابات بصرية مخيفة مثل رؤية الموتى، حيث وجد الأطباء أن هناك ثماني حالات أصيبت به خلال الثلاث سنوات الأخيرة لكن تصاعدت وتائر شفائه أيضًا.

وفي هذا السياق، أوضح نيل كاشمان، طبيب الجهاز العصبي في "كولومبيا" البريطانية، أن أعراض هذا المرض تعكس فقدان الدماغ والنخاع الشوكي سيطرتهما على الجسم.

وتحاول السلطات الكندية التعامل مع تفشي المرض الجديد أيضًا في ظل تفشي فيروس "كورونا" أيضًا، حيث سبب هذا الأمر الذعر بين سكان كندا.

 

فيروس كورونا
الأرق
مرض مجهول
هلاوس
التدهور العقلي

التعليقات

ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 288
منذ 32 دقيقة
اسال الله السلامه والعفو والعافيه
فهذا هو سبب هذه الاوبئة: كثرت المعاصي، والفواحش، وكثرة الظلم والجور.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128816
منذ 28 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, اللهم اكفنا الامراض ومسبباتها ماعلمناه وما جهلناه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

برنس
اشغلتونا به الله يشغلكم انتوا واياه فى هذا اليوم
شمس الحقيقة
أذا لكم حق ياجبلاوين راح تاخذونه ونحن ثقة في رياضتنا وقد سبقكم أحد الاندية قبل سنتين تقريبآ تأهل الى الدوري الممتاز رسميآ ..وبعد البحث...
ابو محمد 😎 ✍️
فوضويون ..
ابو محمد 😎 ✍️
متزوج من 5 اشهر والا خمس سنوات ..!!؟ .. ارسوا على علم واحد على شان نعرف نعلق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفي كل مصاب .. آمين ..

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