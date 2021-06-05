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الجنود ضاعت علومهم
منذ ساعة
617
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128810
منذ 10 دقائق
هذه هي الشجاعه والا فلااااااايااافلاااافلاااا ..
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