"كونسيساو": موسى ماريجا يتمتع بجودة في تطبيق طريقة لعب الفريق

طلال الغامدي (صدى):
كشف سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي بورتو البرتغالي، تفاصيل هامة عن اللاعب المالي موسى ماريجا، المنتقل حاليًا إلى الهلال.
وأوضح "كونسيساو" أن "ماريجا" لم يلعب لأنه كان طويلًا أو لطيفًا، ولكن لأنه كان يتمتع بجودة في تطبيق طريقة لعب الفريق.
كما قدم "كونسيساو" وعدًا إلى جماهير بورتو باكتشاف "ماريجا" جديد يتناسب مع طريقة لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو.
وكان الهلال قد أعلن في وقتٍ سابق عن التعاقد مع "ماريجا" لمدة 3 سنوات قادمة حتى 2024، وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بورتو.