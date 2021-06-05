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"كونسيساو": موسى ماريجا يتمتع بجودة في تطبيق طريقة لعب الفريق

منذ 3 ساعات
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"كونسيساو": موسى ماريجا يتمتع بجودة في تطبيق طريقة لعب الفريق

طلال الغامدي (صدى):
كشف سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي بورتو البرتغالي، تفاصيل هامة عن اللاعب المالي موسى ماريجا، المنتقل حاليًا إلى الهلال.

وأوضح "كونسيساو" أن "ماريجا" لم يلعب لأنه كان طويلًا أو لطيفًا، ولكن لأنه كان يتمتع بجودة في تطبيق طريقة لعب الفريق.

كما قدم "كونسيساو" وعدًا إلى جماهير بورتو باكتشاف "ماريجا" جديد يتناسب مع طريقة لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو.

وكان الهلال قد أعلن في وقتٍ سابق عن التعاقد مع "ماريجا" لمدة 3 سنوات قادمة حتى 2024، وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بورتو.

 

الهلال
موسى ماريجا
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نادي بورتو صفقات الهلال

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 408
منذ 41 دقيقة
اشغلتونا به الله يشغلكم انتوا واياه فى هذا اليوم

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أحدث التعليقات

برنس
اشغلتونا به الله يشغلكم انتوا واياه فى هذا اليوم
شمس الحقيقة
أذا لكم حق ياجبلاوين راح تاخذونه ونحن ثقة في رياضتنا وقد سبقكم أحد الاندية قبل سنتين تقريبآ تأهل الى الدوري الممتاز رسميآ ..وبعد البحث...
ابو محمد 😎 ✍️
فوضويون ..
ابو محمد 😎 ✍️
متزوج من 5 اشهر والا خمس سنوات ..!!؟ .. ارسوا على علم واحد على شان نعرف نعلق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفي كل مصاب .. آمين ..

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