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امرأة تتفاجئ بعلاقات زوجها النسائية المتعددة بعد زواجهما بـ 5 أشهر

منذ 6 ساعات
2409
امرأة تتفاجئ بعلاقات زوجها النسائية المتعددة بعد زواجهما بـ 5 أشهر

القاهرة (صدى):
تقدمت موظفة بدعوى أمام محكمة أسرة في مصر ضد زوجها تطلب فيها الطلاق للضرر، وقالت في دعواها بأن زوجها لديه علاقات نسائية متعددة .

وقالت الزوجة أنها تزوجت منذ 5 سنوات من شخص سبق له الزواج، والذى أكد لها عند التقدم لخطبتها بأنه انفصل عن زوجته الأولى بسبب عدم التفاهم بينهما ورغبتها في الطلاق، مضيفة أن بعد 5 أشهر من زواجها فوجئت باتصالات متعددة واردة له في منتصف الليل وخروجه من غرفه النوم والتحدث بصوت منخفض بعيد عنها ،قررت بعد ورود تلك المكالمات من مراقبته حتى علمت بأن زوجها لديه علاقات نسائية متعددة وحصلت على نسخه من المحادثات.

قدمت المدعية نسخه من المحادثات للمحكمة، إضافة إلى استماع القاضى خلال نظر الدعوى لعدد من شهود الاثبات الذين أكدوا صحة كلامها، وقضت المحكمة بتطليقها مع حصولها على كامل حقوقها.

مصر
الزواج
الطلاق
محكمة الاسرة
علاقات نسائية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128816
منذ 23 دقيقة
متزوج من 5 اشهر والا خمس سنوات ..!!؟

.. ارسوا على علم واحد على شان نعرف نعلق ..

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أحدث التعليقات

برنس
اشغلتونا به الله يشغلكم انتوا واياه فى هذا اليوم
شمس الحقيقة
أذا لكم حق ياجبلاوين راح تاخذونه ونحن ثقة في رياضتنا وقد سبقكم أحد الاندية قبل سنتين تقريبآ تأهل الى الدوري الممتاز رسميآ ..وبعد البحث...
ابو محمد 😎 ✍️
فوضويون ..
ابو محمد 😎 ✍️
متزوج من 5 اشهر والا خمس سنوات ..!!؟ .. ارسوا على علم واحد على شان نعرف نعلق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفي كل مصاب .. آمين ..

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