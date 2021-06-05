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بالصور.. وصول منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء المكلا

منذ ساعتين
1906
بالصور.. وصول منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء المكلا

فهمي محمد (صدى):
وصلت باخرة من منحة المشتقات النفطية السعودية من ميناء عدن إلى ميناء المكلا، حاملةً على متنها نحو 3300 طنًا متريًا من الديزل، لتغذية جزءٍ من احتياجات محطات توليد الكهرباء في محافظة حضرموت .

يجدر الإشارة إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمه التنموي لقطاع الطاقة في اليمن جنباً إلى قطاعات أساسية أخرى، كالصحة والتعليم والمياه والزراعة والثروة السمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية والنقل، عبر مشاريعه ومبادراته التي بلغ عددها 200 مشروعاً ومبادرة، متبنياً أفضل الممارسات التنموية في أعماله للإسهام في استدامة الأثر وتحقيق الاستفادة.

 

اليمن
ميناء عدن
باخرة
المشتقات السعودية
ميناء المكلا

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6720
منذ 5 دقائق
اليمن يحتاجون غذاء ومساعدات طبية وإنسانية😅
فما الفائدة من إرسال الديزل لهم❗ثانياً: نحن الآن نعاني من إرتفاع أسعار السلع الغذائية في المملكة وخاصة جشع التجار في كافة السلع وخاصة الملابس والسيارات الإقتصادية في استهلاك الوقود صار فيها مبالغة في الأسعار والسبب هو غلاء البنزين و ارتفاع الضريبة المهول والمرعب حنا راضين بغلاء البنزين لكن الضريبة لا وغير كذا أصحاب السلع التجارية صاروا إستغلاليين في زيادة أسعار جميييييييع السلع وخاصة الملبوسات وخاصة أصحاب العلامات التجارية المعروفة، عتبي على وزارة التجارة والصناعة هي لاتراقب أسعار السلع في شركات الملابس فيها تلاعب كبييير وخبيث، اضرب مثال شركة تستورد T-shirt رياضي فيكون سعره الحقيقي ١٥ ريال وصاحب المحل يبيعه بسعر ٣٠ ريال ايعقل هذا ! ولا بنطلون جنز قيمته الحقيقية ٢٥ ريال من مصنعه من الهند وقد يكون اقل من كذا وصاحب المحل عندنا يبيعه بسعر مبالغ فوق ٦٠ ريال ❗🤯 كيف ولماذا !؟

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