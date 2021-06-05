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نصائح بسيطة تساعدك في الحفاظ على سيارتك الفارهة

منذ ساعتين
1685
نصائح بسيطة تساعدك في الحفاظ على سيارتك الفارهة

أميرة خالد (صدى):
يسعى الكثير من مالكي السيارات، إلى البحث عن طرق تساعدهم في المحافظة على سيارتهم ، خاصة إذا كانت فارهة.

وسلط تقرير الضوء على أهم الخطوات التي تساعد في الحفاظ على السيارة الفارهة ، مؤكدة أن هناك عدة أمور يجب التفكير فيها لجعل السيارة مصدر سعادة حقيقية لدي صاحبها وأهمها:

- تقبل إنخفاض ثمن سيارتك بعد مدة

يجب عليك عدم التفكير بهبوط سعر سيارتك الفاخرة بعد فترة من الاستعمال، لأن هذا أمر طبيعي بالنسبة لأسواق عالم السيارات في جميع أنحاء العالم.

_الاهتمام بالطلاء الخارجي

يعد من أهم الأمور المتعلقة بالصيانة من حيث التنظيف واللون، وأيضاً منح الأهمية اللازمة للمقاعد الداخلية لتبدو جديدة على الدوام.

- الإستمرار في الصيانة الجيدة

تعتبر الصيانة الدورية لسيارتك الفاخرة من بين الأمور اللازمة، لأن الصيانة الجيدة تعني إستمرار الحفاظ علي مقومات الجمال والأناقة الموجودة بسيارتك التي تمحك السعادة.

- تحمل مسؤوليات وتكاليف إمتلاك سيارة فاخرة

ضرورة دفع التأمينات المترتبة على سيارتك وكذلك الرسوم المقررة بحسب قوانين كل دولة وتقبلها بصدر رحب.

- عدم الندم تعلى شراء سيارة فاخرة

فلكل انسان مصادر السعادة الخاصة لديه، وتعتبر السيارات الفاخرة احدى مصادر السعادة لمن يحب ذلك.

- الحرص أثناء القيادة لتفادي الحوادث

الانتباه الكبير لعدم التعرض لحوادث مؤذية لأن الحادث سيفسد سعادتك بالطبع.

- التمتع بالعقلانية فيما يرتبط بالسرعة

فاذا كنت من محبي السرعة يجب أن تدرك متى يمكنك القيادة بسرعة ومتى يمكنك التأني في القيادة.

- عدم الالتفات إلى آراء أو إنتقادات الآخرين

أبرزها عدم نسيان بأن هناك من سيحسدك، فالأفضل عدم الإنتباه بما يقال من سلبيات حول سيارتك لأن من إشتراها هو أنت و ليس الأخرين.

سيارات
الحوادث
سيارة فارهة
الطلاء الخارجي
الصيانة الجيدة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12743
منذ 3 دقائق
كلام كله نغم

اللهم احفظ لنا ما لنا

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