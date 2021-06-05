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بالفيديو.. الدكتورة خلود تضع زوجها في موقف محرج بسبب أكله «المنسف» بحمام السباحة

منذ 3 ساعات
1375
بالفيديو.. الدكتورة خلود تضع زوجها في موقف محرج بسبب أكله «المنسف» بحمام السباحة

خالد الظفيري (صدى):
وضعت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، زوجها الموديل الأردني أمين غباشي في موقف محرج بعدما فوجئت به يتناول طعام "المنسف" في حمام السباحة.

وكشفت الدكتورة خلود، عن مقطع فيديو يظهر الأجواء العائلية داخل حمام السباحة، رفقة أبنائهما، والجميع يستمتع بالأجواء الصيفية، فيما كان زوجها أمين في حمام السباحة يتناول أكلة "المنسف"، مُعقِّبةً باندهاش: "منسف!".

ومن جانبه، رد زوجها بأنه يُحبُّ تلك الأكلة، وهي التي وجدها أمامه، وبدا عليه الإحراج؛ لتعلق الدكتورة خلود: "لا.. ما نحط منسف بالبحر الناس يحطون فواكه، أجبان، لكن منسف لا"، ثم حاولت إنهاء الموقف بالتأكيد على أنَّ الأجواء المشمسة مع البحر لا مثيل لها.

 

حمام السباحة
الدكتورة خلود
أمين غباشي
المنسف
الأجواء العائلية

التعليقات

القرني
القرني عدد التعليقات : 13
منذ 43 دقيقة
هذا استهتار بالنعمه والله يحاسبهم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12748
منذ 8 دقائق
بل استهتار بالمتابعين المستمتعين بمتابعة المستهترين

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
بل استهتار بالمتابعين المستمتعين بمتابعة المستهترين
4lovex2
عندهم تهميش وتحقير للمرأة وكينونتها الغريزيه واعتقد انها مدروسه دراسة شيطانية وخبيثة والغريب والعجيب أن المرأة أكبر عيب فيها هو عاطفتها فللأسف الشديد سبب...

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