نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. ردة فعل غير متوقعة لأصالة على معجب قال لها "أحبك"

منذ 6 ساعات
3141
بالفيديو.. ردة فعل غير متوقعة لأصالة على معجب قال لها "أحبك"

أميرة خالد (صدى):
شهد حفل الفنانة السورية أصالة نصري الذي أحيته في الرياض، مساء الخميس الماضي، موقفًا طريفًا حينما أعرب معجبه لها عن حبه.

وكشف مقطع فيديو، عن أصالة وهي تسير على المسرح لتفاجأ بمن ينادي عليها من وسط الجمهور الحاضر للحفل ويقول لها "أصالة.. أحبك"؛ لترد عليه المطربة السورية بشكل عفوي، قائلة "احلف"، ليرد عليها المعجب بالقول "والله أحبك"، وسط ضحكات من الجمهور الحاضر للحفل.

ومن الجدير بالذكر، أن أصالة شوقت الجمهور لحفلها الجديد في الرياض، ونشرت عدة فيديوهات من بروفات الحفل وكواليسه وأظهرت استعداداتها الخاصة للحفل واختيار الأغاني التي ستقدمها في الحفل، وظهرت في قمة حماستها في البروفة لعودتها للحفلات في الرياض بعد فترة توقف.

 

الرياض
أصالة
موقف طريف
معجب
حفلات الرياض

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12777
منذ ساعة
حلف بالله على حبه لأصالة

عظم المحبوب تعظيما لا يرقى فيه حب العباد لحب رب العباد

وما أودى بسوريا غير تعظيم محبة العبيد على محبة الله وإتخاذهم أربابا من دون الله.

هذا هو النشاز بعينه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الرجل تدب محل ماالقلب يحب ..
د محمد ماجد بخش
يقول العلماء أن أثمن الكنوز في المادة المضادة وطالما هي كذلك .. فالمادة المضادة هي فرق ممثل بين كتلتين مغناطيسيتين ورحم الله الراحمون والله...
سلطان
مسكينة تربية سخيفة تربية سطحية ادعو لها بالهداية ومن رباها
المنصف
هههههههه ذكروني بأحد أندية العاصمة إذا عجزوا عن تحقيق نتايج مشرفة شككوا بالآخرين أقول لهم جميعاً استحوا على وجيهكم وركزوا على مشاكلكم الداخلية وصححوا...
د محمد ماجد بخش
كيمياء العالم قاصرة والكيمياء المغاطيسية هي المظلة في العلوم

أخر الأخبار

إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بالرياض
إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بالرياض
منذ 5 دقائق 1240
مرض مجهول يتسبب في رؤية الموتى
مرض مجهول يتسبب في رؤية الموتى
منذ 12 دقيقة 244
رجل يضرب آسيوية ويلذ بالفرار
رجل يضرب آسيوية ويلذ بالفرار
منذ 43 دقيقة 436
بالفيديو.. ارتفاع حالات العنف ضد الأطفال
بالفيديو.. ارتفاع حالات العنف ضد الأطفال
منذ 43 دقيقة 1471
يستاهل اللى جاه
يستاهل اللى جاه
منذ 43 دقيقة 390
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
منذ 44 دقيقة 348
تنبيه لمستخدمي طريق "المدينة - مكة " السريع بسبب الأمطار 
تنبيه لمستخدمي طريق "المدينة - مكة " السريع بسبب الأمطار 
منذ 46 دقيقة 1509
السيف : الجبلين في أيادي أمينة
السيف : الجبلين في أيادي أمينة
منذ 54 دقيقة 1689
بالفيديو.. استشاري يوضح أفضل الطرق للإقلاع عن التدخين وسبب الاتتكاسة
بالفيديو.. استشاري يوضح أفضل الطرق للإقلاع عن التدخين وسبب الاتتكاسة
منذ 57 دقيقة 1572
بالفيديو.. عمالة وافدة تمارس عملها خلف الملابس المستعملة وتبيع الأمراض لزبائنها
بالفيديو.. عمالة وافدة تمارس عملها خلف الملابس المستعملة وتبيع الأمراض لزبائنها
منذ ساعة 1765