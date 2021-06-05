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حاكم ولاية أمريكية يدعو السكان لإقامة "صلاة استسقاء" بسبب الجفاف

منذ 3 ساعات
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حاكم ولاية أمريكية يدعو السكان لإقامة "صلاة استسقاء" بسبب الجفاف

واشنطن (صدى):
ناشد حاكم إحدى الولايات الأمريكية، السكان إلى الصلاة الجماعية من أجل هطول الأمطار؛ وذلك بعد حالة الجفاف التي شهدتها الولاية.

ودعا حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس، السكان، الصلاة في عطلة نهاية الأسبوع من أجل هطول الأمطار.

وقال حاكم الولاية أن نقص المياه سيضر بالمحاصيل والحياة البرية ويُسبب حرائق الغابات، مؤكدا إن الصلاة الجماعية والدعاء إلى الله "أو لأي قوة أعلى يؤمن بها السكان" حسب تعبيره، من أجل مزيد من الأمطار قد يجعل الولاية قادرة على تجنب أخطر مظاهر الجفاف المستمر.

وأكد بأن الولاية بحاجة إلى تدخل إلهي لإنقاذها من الجفاف، لذا يجب على كل سكان يوتا من جميع الأديان الانضمام إلى تلك الصلاة نهاية الأسبوع.

هطول الأمطار
الجفاف
الولايات الأمريكية
الصلاة الجماعية
صلاة استسقاء

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80591
منذ ساعتين
سبحان الله العظيم
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6725
منذ 8 دقائق
المشكلة تكمن في مرتكبي الذنوب والمعاصي الخطرة مثل الزناه والشاذين في المواقع القذرة هم سبب حدوث هذه الظواهر المخيفة بكل مكان في العالم، كم هو محزن اننا نتمنى المطر والخير من رب العالمين وهنالك عصاه يفعلون كبائر الذنوب والمعاصي في كل مكان في العالم وخاصة امريكا، أنا قد شفت امريكا يمشون على الطعام ويهينون نعمة الله عزوجل فكيف ينزل عليهم الخير والرحمة!
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6725
منذ 7 دقائق
تصحيح بعد انا قد شفت كلمة (امريكا) هي امريكان عصاه

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