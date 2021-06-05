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البيت الأبيض يشبه ترامب بـ«الحمار الوحشي»

منذ ساعتين
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البيت الأبيض يشبه ترامب بـ«الحمار الوحشي»

واشنطن (صدى):
علق البيت الأبيض، على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن التصريحات التي أطلقها تعليقا على تمديد شركة "فيسبوك" غلق حساباته.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "إنه قرار يتعين على الشركة اتخاذه وأي منصة تتخذه، ومن الواضح أنهم خرجوا واتخذوا قرارهم. لا تزال وجهة نظرنا بأن على كل منصة، سواء كانت فيسبوك أو تويتر أو أي منصة أخرى تنشر المعلومات لملايين الأمريكيين، أن تتحمل مسؤولية قمع المعلومات المضللة والمعلومات الكاذبة، سواء كانت تتعلق بالانتخابات، أو حتى عن اللقاح".

وأضافت جين ساكي: "لقد تعلمنا الكثير من الرئيس السابق ترامب، خلال العامين الماضيين عن سلوكه وكيفية استخدامه لهذه المنصات. من غير المحتمل أن يغير الحمار الوحشي خطوطه خلال العامين المقبلين. سوف نرى".

ومن الجدير بالذكر، أن شركة "فيسبوك"، أعلنت أنه سيتم تعليق حسابات ترامب حتى 7 يناير 2023 على الأقل، أي لمدة عامين؛ ليرد ترامب على القرار بأنه "إهانة لـ75 مليون شخص صوتوا له في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020" وفق تعبيره.

 

أمريكا
فيسبوك
البيت الأبيض
ترامب
الانتخابات
اللقاح

التعليقات

ولد السعودية العظمى محمد بن حيدر
ولد السعودية العظمى محمد بن حيدر عدد التعليقات : 16
منذ ساعة
قم بس قم ماعندك ماعند فلان
ولد السعودية العظمى محمد بن حيدر
ولد السعودية العظمى محمد بن حيدر عدد التعليقات : 16
منذ ساعة
لوفيك خير ياترررررمب كان ضررررربت إيران المجوسية لكنك قم بس قم ماعندك ماعند فلان

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
ابو تركي
أحسن الله عزائنا في هذا الجيل
أبو عبد الرحمن ✍️
الأغاني محرمة، وقد نص أهل العلم على ذلك، وحكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ...
تابط شرا
ابو خرقه ما عنده سالفه مسكين سادس ابتداىي
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخ غيور ، لو سمحت أشاركك هذا 😡 انا زعلان واجد واجد ..

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