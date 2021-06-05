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بالفيديو.. ياسر الفيصل يحرج ملكة كابلي بشأن هدية الفيراري

منذ ساعتين
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بالفيديو.. ياسر الفيصل يحرج ملكة كابلي بشأن هدية الفيراري

أميرة خالد (صدى):
علق مشهور مواقع التواصل الاجتماعي ياسر الفيصل، على الفيديو الذي انتشر للفاشينيستا وخبيرة التجميل ملكة كابلي، وهي تقود سيارة فيراري قيل أنها هدية تلقتها من مجهول.

وأكد ياسر الفيصل، أنها ليست ملكها وليست هدية من مجهول كما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن السيارة ملك لأحد الأشخاص الذي تجمعه به علاقة معرفة، بحسب ما نقلته الإعلامية الكويتية مي العيدان عنه.

وتسبب ياسر الفيصل، في إحراج لملكة كابلي، حينما رد على إحدى متابعيه قائلًا: "لا هذي سيارة واحد أعرفه معطيها تسوقها.. بعض الشباب يحسون بمتعة إذا البنات ساقوا لهم سياراتهم".

وفي وقت سابق، كشفت ملكة كابلي عن تلقيها هدية باهظة الثمن عبارة عن سيارة "فيراري" أحدث موديل حمراء اللون، بالإضافة إلى باقة من الزهور داخل السيارة، وسط تساؤلات حول هوية الشخص كونه مجهولاً بالنسبة للمتابعين.

هدية
مشاهير
سيارة فيراري
ملكة كابلي
ياسر الفيصل

التعليقات

اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 351
منذ ساعة
الكذب حبله قصير..
والكذب راحلة مقصرة.
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 351
منذ ساعة
الكذب حبله قصير..
والكذب راحلة مقصرة.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
ابو تركي
أحسن الله عزائنا في هذا الجيل
أبو عبد الرحمن ✍️
الأغاني محرمة، وقد نص أهل العلم على ذلك، وحكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ...
تابط شرا
ابو خرقه ما عنده سالفه مسكين سادس ابتداىي
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخ غيور ، لو سمحت أشاركك هذا 😡 انا زعلان واجد واجد ..

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