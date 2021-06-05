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الحصيني: الأثنين أول أيام "مربعانية القيظ"

منذ ساعتين
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الحصيني: الأثنين أول أيام "مربعانية القيظ"

عادل الحربي (صدى):
قال الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن يوم 7 يونيو، سيكون أول أيام موسم مربعانية القيظ وأول طوالعها نوء "الثريا"، وهي بداية الحر الفعلي.

وأوضح الحصيني أن أيام مربعانية القيظ 40 يوماً، مقسمة على الثريا، والدبران، والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان معلنا بداية الصيف فلكياً.

وأشار إلى أن 6 سبتمبر، سيكون موعد دخول أول انواء الخريف "الجبهة" في المملكة، وفلكياً 1443/2/15هـ 2021/9/22م حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل.

الطقس
المناخ
الحصيني
مربعانية القيظ

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128804
منذ ساعة
الله يرحمنت برحمته ويقينا حر جهنم وقرّهاا .. آمين ..

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
سبحان الله
غييييوووورررر
لو تشرط عليهم الدولة توظيف سائقين سعوديين
غييييوووورررر
الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين
ابو محمد
يفسدها بسيطه المشكله انها اذ تعرض الشمس يسبب امراض السرطان هو و الماء الله يحميكم منه وجميع المسلمين والمفروض البلدية تمنع الي يبيع ماء...
ابو محمد
ناهيك عن بعض المطاعم تلقه العامل خاص حق الشورمه و الكباب يحك يده في النت خابره المفروض البلدية تشد عليهم وزياره مستمره كل يوم...

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