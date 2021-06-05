رانيا يوسف بعد صورتها مع رئيس برشلونة: انتظروني مع ميسي

القاهرة (صدى):
على خلفية الجدل المثار بعد صورة الفنانة المصرية رانيا يوسف مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، خرجت يوسف للرد على التعليقات المسيئة لها.
وقالت يوسف إن ظهور الهاشتاق المسيء لها، لم يزعجها، مضيفة: "أنا هضايقهم وكل ما أضايقهم بنبسط أكتر، وانتظروا صوري مع ليونيل ميسي".
وأكدت رانيا يوسف أنها التقطت صورا مع ميسي لكنها لم تنشرها بعد على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعربت عن استغرابها من الهجوم عليها، رغم أن الأمر طبيعي حيث تقابل اثنان من المشاهير والتقطا الصور معًا، مشيرة إلى وجود أصدقاء مشتركين بينها وبين رئيس نادي برشلونة.
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