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رانيا يوسف بعد صورتها مع رئيس برشلونة: انتظروني مع ميسي

منذ ساعتين
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رانيا يوسف بعد صورتها مع رئيس برشلونة: انتظروني مع ميسي

القاهرة (صدى):
على خلفية الجدل المثار بعد صورة الفنانة المصرية رانيا يوسف مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، خرجت يوسف للرد على التعليقات المسيئة لها.

وقالت يوسف إن ظهور الهاشتاق المسيء لها، لم يزعجها، مضيفة: "أنا هضايقهم وكل ما أضايقهم بنبسط أكتر، وانتظروا صوري مع ليونيل ميسي".

وأكدت رانيا يوسف أنها التقطت صورا مع ميسي لكنها لم تنشرها بعد على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت عن استغرابها من الهجوم عليها، رغم أن الأمر طبيعي حيث تقابل اثنان من المشاهير والتقطا الصور معًا، مشيرة إلى وجود أصدقاء مشتركين بينها وبين رئيس نادي برشلونة.

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ميسي
برشلونة
رانيا يوسف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128804
منذ ساعة
ان شاء الله ، وانتما في حريق ..

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
سبحان الله
غييييوووورررر
لو تشرط عليهم الدولة توظيف سائقين سعوديين
غييييوووورررر
الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين
ابو محمد
يفسدها بسيطه المشكله انها اذ تعرض الشمس يسبب امراض السرطان هو و الماء الله يحميكم منه وجميع المسلمين والمفروض البلدية تمنع الي يبيع ماء...
ابو محمد
ناهيك عن بعض المطاعم تلقه العامل خاص حق الشورمه و الكباب يحك يده في النت خابره المفروض البلدية تشد عليهم وزياره مستمره كل يوم...

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