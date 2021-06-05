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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى تصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

مكة
الرياض
الطقس
الارصاد

التعليقات

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😎 ✍️ عدد التعليقات : 128804
منذ ساعتين
ربنا يريد بنا خير ..

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
سبحان الله
غييييوووورررر
لو تشرط عليهم الدولة توظيف سائقين سعوديين
غييييوووورررر
الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين
ابو محمد
يفسدها بسيطه المشكله انها اذ تعرض الشمس يسبب امراض السرطان هو و الماء الله يحميكم منه وجميع المسلمين والمفروض البلدية تمنع الي يبيع ماء...
ابو محمد
ناهيك عن بعض المطاعم تلقه العامل خاص حق الشورمه و الكباب يحك يده في النت خابره المفروض البلدية تشد عليهم وزياره مستمره كل يوم...

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