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"حقوق الإنسان" عن الطفلة المعنفة على يد خادمتها: والديها سيتعرضان للمساءلة

منذ 35 دقيقة
1750
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"حقوق الإنسان" عن الطفلة المعنفة على يد خادمتها: والديها سيتعرضان للمساءلة

الرياض (صدى):
علق الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، على واقعة تعرض طفلة للتعنيف على يد العاملة المنزلية.

وأكد الفاخري، أن والدي الطفلة قد يتعرضان للمساءلة القانونية، حيث تركاها للخادمة دون رقابة أو متابعة، وذلك طبقا لنظام حماية الطفل.

وأشار إلى أن المساءلة في تلك الحالة تكون عن الإهمال والتقصير في حق الأطفال وعدم متابعتهم.

وكان مركز بلاغات العنف الأسري، قد تفاعل مع شكوى طفلة في مقطع فيديو من اعتداء العاملة المنزلية عليها بالضرب، موضحا أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
العاملة المنزلية
العنف الاسري
التعنيف

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50285
منذ 18 دقيقة
حسبي الله عليها المجرمه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليها
جاسم
نصيحه الى كل من حمل صور شخصيه في اي موقع الحذر الحذر إزالتها فور والرمز بدل الصوره باي شئ ولا تكتب اسمك الصحيح والسبب...
ابو عمار
ممتاز

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