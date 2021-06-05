مقتل مستشار قاسم سليماني في كمين نصبه "داعش"

طهران (صدى):
لقى المستشار العسكري في الحرس الإيراني حسن عبد الله زاده، ومرافقه محسن عباسي، مصرعهما في كمين نصبه تنظيم داعش على موكب عسكري شرق حمص السورية.
وأفادت مصادر سورية معارضة، بهجوم واسع شنّه تنظيم داعش، الخميس الماضي، استهدف رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 7 سيارات لميليشيات إيرانية في منطقة وادي أبيض في السخنة شرق حمص، أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً من صفوفها بينهم قادة كبار في الحرس الإيراني.
وتعد مناطق البادية شرق حمص ودير الزور وحتى الحدود مع العراق، مناطق نفوذ إيرانية معقلها البوكمال على الحدود مع العراق.