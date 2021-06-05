نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مقتل مستشار قاسم سليماني في كمين نصبه "داعش"

منذ ساعة
2130
2
مقتل مستشار قاسم سليماني في كمين نصبه "داعش"

طهران (صدى):
لقى المستشار العسكري في الحرس الإيراني حسن عبد الله زاده، ومرافقه محسن عباسي، مصرعهما في كمين نصبه تنظيم داعش على موكب عسكري شرق حمص السورية.

وأفادت مصادر سورية معارضة، بهجوم واسع شنّه تنظيم داعش، الخميس الماضي، استهدف رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 7 سيارات لميليشيات إيرانية في منطقة وادي أبيض في السخنة شرق حمص، أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً من صفوفها بينهم قادة كبار في الحرس الإيراني.

وتعد مناطق البادية شرق حمص ودير الزور وحتى الحدود مع العراق، مناطق نفوذ إيرانية معقلها البوكمال على الحدود مع العراق.

سوريا
ايران
داعش
قاسم سليماني
الحرس الإيراني

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50286
منذ ساعة
الى جهنم و بئس المصير لهم جميعا
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ 35 دقيقة
اجل داعش طلع مو ايراني كما كنا نعتقد

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليها
جاسم
نصيحه الى كل من حمل صور شخصيه في اي موقع الحذر الحذر إزالتها فور والرمز بدل الصوره باي شئ ولا تكتب اسمك الصحيح والسبب...
ابو عمار
ممتاز

أخر الأخبار

شقيقان يجبران شابا على ارتداء ملابس نوم نسائية
شقيقان يجبران شابا على ارتداء ملابس نوم نسائية
منذ 4 دقائق 137
"حقوق الإنسان" عن الطفلة المعنفة على يد خادمتها: والديها سيتعرضان للمساءلة
"حقوق الإنسان" عن الطفلة المعنفة على يد خادمتها: والديها سيتعرضان للمساءلة
منذ 35 دقيقة 1747
مقتل مستشار قاسم سليماني في كمين نصبه "داعش"
مقتل مستشار قاسم سليماني في كمين نصبه "داعش"
منذ ساعة 2130
مستشار قانوني عن حفل المشاهير: الغرامة المالية غير كافية
مستشار قانوني عن حفل المشاهير: الغرامة المالية غير كافية
منذ ساعة 1870
ماجد المهندس ونجوى كرم يحييان حفلًا بالرياض
ماجد المهندس ونجوى كرم يحييان حفلًا بالرياض
منذ ساعة 572
اتحاد الكرة يوافق على النظر في اقتراح الأندية الهابطة بزيادة فرق الدوري
اتحاد الكرة يوافق على النظر في اقتراح الأندية الهابطة بزيادة فرق الدوري
منذ ساعتين 2844
الأزهر: العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض
الأزهر: العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض
منذ ساعتين 1772
أحمد سعد يعتدي على شاب ويصفعه في محطة وقود
أحمد سعد يعتدي على شاب ويصفعه في محطة وقود
منذ 3 ساعات 1291
منار شاهين : الإتحاد عميد الأندية وإعلامها وسعود الصرامي " مخطئ "
منار شاهين : الإتحاد عميد الأندية وإعلامها وسعود الصرامي " مخطئ "
منذ 3 ساعات 850
عبدالرحمن الجماز : النصر أكثر فريق طرد من أمامه لاعبين منذ بداية دوري المحترفين
عبدالرحمن الجماز : النصر أكثر فريق طرد من أمامه لاعبين منذ بداية دوري المحترفين
منذ 3 ساعات 647