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مستشار قانوني عن حفل المشاهير: الغرامة المالية غير كافية

منذ 5 ساعات
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مستشار قانوني عن حفل المشاهير: الغرامة المالية غير كافية

عادل الحربي (صدى):
رأى المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن الغرامة المالية فيما يخص حفل المشاهير المثير للجدل في الرياض، عقوبة غير كافية، مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك عقوبة جنائية.

ووجه الوهيبي الشكر للجهات الأمنية التي طبقت الإجراءات بحق المسؤولين عن الحفل سريعا، قائلا: "لكن الغرامات ليست حل لأن هناك تعمد لإقامة هذا الحفل، فهناك فرق بين حدوث تجمع خارج عن الإرادة، وبين التعمد وإرسال دعوى لأكثر من شخص".

وأكد الوهيبي خلال برنامج "ياهلا"، أن ما حدث يعتبر استهزاء بأنظمة الدولة، واستهتار بالاحترازات.

وعن الملابس الفاضحة التي ظهر بها بعض الحضور، قال: "ما حدث مخالف لديننا وعاداتنا وتقاليدنا؛ ومن لديه خلل معين فليذهب يمارسه في دول أخرى تبيح هذه السلوكيات، لكن في مجتمعنا لا نقبل هذا الفعل نهائيا".

وتابع: "انت داخل بيتك هذه حدودك لكن تظهر على السوشيال ميديا، انت تسبب خللا في سلوكيات الجيل المستقبلي، إضافة إلى عكس صورة غير صحيحة عن بلادنا".

وكانت وزارة التجارة، استدعت الشركة المسؤولة عن تجمع "مشاهير سناب شات" المخالف، وفرضت وفق اختصاصها غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير، بهدف الترويج لمنتجاتها.

استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمع " مشاهير سناب شات " المخالف وتغريمها 300 ألف ريال

 

الرياض
الجهات الامنية
عقوبة
الغرامة المالية
المشاهير

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128804
منذ ساعتين
اكيد ماهي كافيه ، لابد من صلخ جلودهم باالخيزران وعشرين سنه سجن وملايين الريالات غرامه ..
سالم
سالم عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
اشهد انك شريف

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
سبحان الله
غييييوووورررر
لو تشرط عليهم الدولة توظيف سائقين سعوديين
غييييوووورررر
الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين
ابو محمد
يفسدها بسيطه المشكله انها اذ تعرض الشمس يسبب امراض السرطان هو و الماء الله يحميكم منه وجميع المسلمين والمفروض البلدية تمنع الي يبيع ماء...
ابو محمد
ناهيك عن بعض المطاعم تلقه العامل خاص حق الشورمه و الكباب يحك يده في النت خابره المفروض البلدية تشد عليهم وزياره مستمره كل يوم...

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