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غوميز: مسؤولو غلطة سراي خذلوني

منذ 25 دقيقة
1581
غوميز: مسؤولو غلطة سراي خذلوني

طلال الغامدي (صدى):
صرح الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال، بأن مسؤولي غلطة سراي التركي خذلوه، وهذا سبب عدم التجديد معهم قبل الانتقال إلى صفوف الهلال.

ونقلت صحيفة تركية عن غوميز، قوله إن مسؤولي ناديه خذلوه، حيث اعتقدوا أن عمره أصبح "كبيرًا"، ولن يؤدي بذات الكفاءة.

وقال غوميز: "بعد 3 سنوات مع الهلال أثبت لغلطة سراي أنهم كانوا مخطئين، بعد المستويات الجيدة التي قدمها".

الجدير بالذكر أن غوميز لُقب بهداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021، بعد إحرازه 24 هدفًا احتل بها صدارة الترتيب.

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الهلال
غلطة سراي
غوميز
نادي الهلالد

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 53
منذ دقيقة
ألله يهلال السماء حتى صار ك العرجون قديم وجديد والجديد اموال تهدر هل لوطن نعم العالم كورة وهل ادركت الكورة التي هي عالمي فيفا كانت تقول سعودي فيفا تقول انت سعودي فيفا تقول فهل سعودي مال تجعل لاعبي الحواري شعلة ليس مين بل كم ملايين سوف تثمر بثامر 🕋🇸🇦🙏

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
منك الى المتضرره من زوجك المغرور اللي يحسب نفسه على شاطي العراة في البرازيل ، ارسلي لزوجك ونبهيه انه في بلد مسلمين .. قولي...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قشعت وقلعت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خيبهم الله
abdul
كيف عرفتو انها مغربية ؟ مو باين من لهجتها .
أبو عبدالله الحربي
ألله يهلال السماء حتى صار ك العرجون قديم وجديد والجديد اموال تهدر هل لوطن نعم العالم كورة وهل ادركت الكورة التي هي عالمي فيفا...

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