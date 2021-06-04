غوميز: مسؤولو غلطة سراي خذلوني

طلال الغامدي (صدى):
صرح الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال، بأن مسؤولي غلطة سراي التركي خذلوه، وهذا سبب عدم التجديد معهم قبل الانتقال إلى صفوف الهلال.
ونقلت صحيفة تركية عن غوميز، قوله إن مسؤولي ناديه خذلوه، حيث اعتقدوا أن عمره أصبح "كبيرًا"، ولن يؤدي بذات الكفاءة.
وقال غوميز: "بعد 3 سنوات مع الهلال أثبت لغلطة سراي أنهم كانوا مخطئين، بعد المستويات الجيدة التي قدمها".
الجدير بالذكر أن غوميز لُقب بهداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021، بعد إحرازه 24 هدفًا احتل بها صدارة الترتيب.
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