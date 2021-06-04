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رسالة من زوجة المتحرش البرازيلي للفتاة المصرية التي تحرش بها

منذ ساعة
876
رسالة من زوجة المتحرش البرازيلي للفتاة المصرية التي تحرش بها

برازيليا (صدى):
على خلفية تحرش سائح برازيلي بفتاة مصرية خلال جولته السياحية في القاهرة، وجهت زوجة المتحرش، اعتذارا للفتاة الضحية.

ونشرت زوجة المتحرش البرازيلي، رسالة الاعتذار باللغة العربية، والبرتغالية، قائلة: "خالص اعتذارنا للضحية وعائلتها وأي شخص آخر قد يكون تعرض للإهانة، اغفروا لنا، يحتاج ميجيل إلى والده، أستسمحكم العذر، ومتعهدين بتعويض كافة الأضرار المادية والمعنوية".

وكان المتحرش نشر قبل أيام مقطعًا فيديو، يوجه خلاله عدة أسئلة تحمل "إيحاءات جنسية" للفتاة المصرية، مستغلا عدم معرفتها باللغة البرتغالية.

وعقب نشر المقطع، تعرض لهجوم شديد من متابعيه، وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا أوضحت خلاله أنه تم القبض على المتحرش.

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سجن برازيلي تحرش بفتاة مصرية

مصر
جريمة
البرازيل
التحرش
المتحرش

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12706
منذ ساعة
أستسمحكم العذر، ومتعهدين بتعويض كافة الأضرار المادية والمعنوية".

متى تقوليها .. يا...U.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80573
منذ 12 دقيقة
الله لايبلانا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128784
منذ دقيقتين
منك الى المتضرره من زوجك المغرور اللي يحسب نفسه على شاطي العراة في البرازيل ، ارسلي لزوجك ونبهيه انه في بلد مسلمين ..

قولي له عند العرب مثل يقول // ماكل طير يتاكل لحمه .. آهـ أمااال ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
منك الى المتضرره من زوجك المغرور اللي يحسب نفسه على شاطي العراة في البرازيل ، ارسلي لزوجك ونبهيه انه في بلد مسلمين .. قولي...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قشعت وقلعت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خيبهم الله
abdul
كيف عرفتو انها مغربية ؟ مو باين من لهجتها .
أبو عبدالله الحربي
ألله يهلال السماء حتى صار ك العرجون قديم وجديد والجديد اموال تهدر هل لوطن نعم العالم كورة وهل ادركت الكورة التي هي عالمي فيفا...

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