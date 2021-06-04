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عبدالرحمن الجماز : أشعر بالألم الذي يعيشه إعلام النصر وإعلام القروبات رايح فيها
منذ 13 ساعة
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التعليقات
القرني
عدد التعليقات : 12
منذ 10 ساعات
الجماز هذا كفو واعلام النصر مشجعين يديرهم شخص في قروب واتس واشغلوا أنفسهم بهذا النادي وعلى اعلام الانديه ايقافهم عند حدهم لان منابرهم الاعلاميه اعطتهم فرصة الظهور رغم جهلهم كلامهم كله كذب وتشكيك يجب ان يعلم منبرهم الاعلامي بأن هناك عدة انديه في السعوديه اشغلتونا بنادي النصر وهو ترتيبه اللسابع قبله الاهلي و الاتفاق والتعاون والاتحاد والشباب والهلال وانتم في كل حلقة جايبين اعلام نادي النصر
وفي الاخير يجب على اعلام الانديه عدم السماح لهم بذلك يجب ان تأخذ جميع الانديه حقها في البرامج
ابويزيد
عدد التعليقات : 965
منذ ساعة
ابشر يالقرني نغلق النادي وتبيع لوازمه تركه ارتح لاكن الجهل والتعصب بكم انت والجماز ومن هم على شكلتكم معمي قلوبكم الحسد والكرهيه النصر في كبوه اوحضه مش مثل فريقك اللي خرج من اسياء لولا تحطم حض الاهلي اللذي شالكم على كتفيه وادخلكم لها ,مساكين مشغلكم النصرلانكم خايفين منه ونتضر,,,,,,
راي
عدد التعليقات : 965
منذ ساعة
يا لجماز ستموت قهرا من النصر وحفض كلامي تلقاه,
الرمز
عدد التعليقات : 965
منذ ساعة
الجماز همكم التشكيك بنصر ونتائجه يعرفها كل متصفح لكتاباتكم,من شدة الخوف من النصر تقرضون الحجروتهذون وتهذرون وانتم نئامين بنصر ولاكن معذورين لانه واقف في حلوقكم,,,,
تابط شرا
عدد التعليقات : 37
منذ 13 دقيقة
الله يهبها في وجهك يامبارك
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¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
ابو تركي
أحسن الله عزائنا في هذا الجيل
أبو عبد الرحمن ✍️
الأغاني محرمة، وقد نص أهل العلم على ذلك، وحكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ...
تابط شرا
ابو خرقه ما عنده سالفه مسكين سادس ابتداىي
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخ غيور ، لو سمحت أشاركك هذا 😡 انا زعلان واجد واجد ..
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