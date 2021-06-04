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تركي الخليوي : سعود الصرامي أكثر شخص أساء للنصر ولجماهيره

منذ 13 ساعة
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التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 905
منذ 10 ساعات
سعود الصرامي معروف للجميع انه مريض نفسي وعنده فوبيا هلاليه .حتى عائلته تأذوا منه عقل طفل في جسد رجل ....
قول الحق
قول الحق عدد التعليقات : 8
منذ 10 ساعات
صروم مريض ومرضه شي اسمه الهلال واساء للنصر قبل ان يسيء للهلال
تابط شرا
تابط شرا عدد التعليقات : 37
منذ 12 دقيقة
ابو خرقه ما عنده سالفه مسكين سادس ابتداىي

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
ابو تركي
أحسن الله عزائنا في هذا الجيل
أبو عبد الرحمن ✍️
الأغاني محرمة، وقد نص أهل العلم على ذلك، وحكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ...
تابط شرا
ابو خرقه ما عنده سالفه مسكين سادس ابتداىي
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخ غيور ، لو سمحت أشاركك هذا 😡 انا زعلان واجد واجد ..

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