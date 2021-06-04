تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
تركي الخليوي : سعود الصرامي أكثر شخص أساء للنصر ولجماهيره
منذ 13 ساعة
1346
3
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 905
منذ 10 ساعات
سعود الصرامي معروف للجميع انه مريض نفسي وعنده فوبيا هلاليه .حتى عائلته تأذوا منه عقل طفل في جسد رجل ....
قول الحق
عدد التعليقات : 8
منذ 10 ساعات
صروم مريض ومرضه شي اسمه الهلال واساء للنصر قبل ان يسيء للهلال
تابط شرا
عدد التعليقات : 37
منذ 12 دقيقة
ابو خرقه ما عنده سالفه مسكين سادس ابتداىي
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
ابو تركي
أحسن الله عزائنا في هذا الجيل
أبو عبد الرحمن ✍️
الأغاني محرمة، وقد نص أهل العلم على ذلك، وحكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ...
تابط شرا
ابو خرقه ما عنده سالفه مسكين سادس ابتداىي
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخ غيور ، لو سمحت أشاركك هذا 😡 انا زعلان واجد واجد ..
أخر الأخبار
الأرصاد: فصل الصيف سيبدأ فلكيا بعد 15 يوما
منذ 14 دقيقة
1287
بالفيديو.. الدكتورة خلود تضع زوجها في موقف محرج بسبب أكله «المنسف» بحمام السباحة
منذ 19 دقيقة
290
بالفيديو.. ردة فعل غير متوقعة لأصالة على معجب قال لها "أحبك"
منذ 30 دقيقة
661
ضبط 18 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا في تبوك
منذ 34 دقيقة
1626
حاكم ولاية أمريكية يدعو السكان لإقامة "صلاة استسقاء" بسبب الجفاف
منذ 39 دقيقة
613
60 وظيفة شاغرة يوفرها مستشفى الملك فيصل التخصصي
منذ 44 دقيقة
1693
قائمة بأطعمة تقلل مستويات القلق والتوتر
منذ 54 دقيقة
1413
بالفيديو.. أطراف صناعية تساعد «فتى حادثة الزرقاء» الأردني في العودة لحياته الطبيعية
منذ ساعة
860
إصدار 42 مخالفة لمنشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الاحترازات في رفحاء
منذ ساعة
1708
إزاحة الستار عن السيارة فائقة القوة ماكلارين إيلفا
منذ ساعة
1454