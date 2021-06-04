بالفيديو .. مساعد وزير الصحة الأمريكي المتحول جنسيًا يسعى لتحسين الصحة العقلية للأمريكيين

واشنطن (صدى):
أكد مساعد وزير الصحة الأمريكي المتحول جنسياً، راشيل ليفين، أنه يسعى لتحسين الصحة البدنية والعقلية والسلوكية للأمريكيين.
وقال إنه طوال مسيرته المهنية ركز على التقاطع بين الصحة الطبية والعقلية والسلوكية، مؤكدًا أنه سيواصل التركيز على ذلك، ودعم مبادرات خطة العمل لتحسين الصحة البدنية والعقلية والسلوكية للأمريكيين.
وشهدت تصريحات المسؤول الأمريكي حالة من الاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي في الأوساط العربية، حيث ذكر البعض أن "ليفين" هو من يحتاج لتحسين عقله، فيما أكد آخرون أنه ليس جدير لتولي مثل هذا المنصب الذي يشغله حاليًا في أمريكا.