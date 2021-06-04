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بالفيديو .. مساعد وزير الصحة الأمريكي المتحول جنسيًا يسعى لتحسين الصحة العقلية للأمريكيين

منذ ساعة
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بالفيديو .. مساعد وزير الصحة الأمريكي المتحول جنسيًا يسعى لتحسين الصحة العقلية للأمريكيين

واشنطن (صدى):
أكد مساعد وزير الصحة الأمريكي المتحول جنسياً، راشيل ليفين، أنه يسعى لتحسين الصحة البدنية والعقلية والسلوكية للأمريكيين.

وقال إنه طوال مسيرته المهنية ركز على التقاطع بين الصحة الطبية والعقلية والسلوكية، مؤكدًا أنه سيواصل التركيز على ذلك، ودعم مبادرات خطة العمل لتحسين الصحة البدنية والعقلية والسلوكية للأمريكيين.

وشهدت تصريحات المسؤول الأمريكي حالة من الاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي في الأوساط العربية، حيث ذكر البعض أن "ليفين" هو من يحتاج لتحسين عقله، فيما أكد آخرون أنه ليس جدير لتولي مثل هذا المنصب الذي يشغله حاليًا في أمريكا.

 

أمريكا
الصحة
متحول جنسي
راشيل ليفين
صحة عقلية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12706
منذ ساعة
مصقعة ومسبكة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12706
منذ ساعة
مساعد وزير هذه .

خلف الله على الصحة .

أمريكا هذه بلد الضرائب والغرائب والمسايب
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 287
منذ ساعة
العن ابو هالشدوق بالمبسبس تقل شدوق بربري
خسئتم يالفجره
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 287
منذ 59 دقيقة
حسن بومتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80574
منذ 4 دقائق
قشعت وقلعت

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
منك الى المتضرره من زوجك المغرور اللي يحسب نفسه على شاطي العراة في البرازيل ، ارسلي لزوجك ونبهيه انه في بلد مسلمين .. قولي...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قشعت وقلعت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خيبهم الله
abdul
كيف عرفتو انها مغربية ؟ مو باين من لهجتها .
أبو عبدالله الحربي
ألله يهلال السماء حتى صار ك العرجون قديم وجديد والجديد اموال تهدر هل لوطن نعم العالم كورة وهل ادركت الكورة التي هي عالمي فيفا...

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