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والد عروس يرفض كتابة قائمة المنقولات لابنته ويكتفي برسالة للزوج

منذ 6 ساعات
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والد عروس يرفض كتابة قائمة المنقولات لابنته ويكتفي برسالة للزوج

القاهرة (صدى):
أقدم رجل في مصر على التخلي عن كتابة قائمة منقولات نجلته، واستبدلها برسالة وجهها إلى العريس.

وقال والد العروس، المهندس ناصر عبداللطيف، أنه كتب في الرسالة “من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتقي الله في كريمتنا”

وأضاف أنه اقتدى في تلك الواقعة بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي عندما كتب تلك الكلمات عند زواج ابنته، لافتا إلى أنه بالرغم من عدم تأكده من صحة ذلك فإن الفكرة أعجبته ونفذها مع ابنته.

ولفت إلى أن العريس وأهله أصروا على تحرير قائمة المنقولات، ولكنه رفض، واستجابوا لذلك، داعيًا إلى تسهيل الزواج أمام الشباب.

مصر
الدقهلية
محافظة الدقهلية
قائمة المنقولات
محمد متولي الشعراوي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50286
منذ 37 دقيقة
الله يوفقهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليها
جاسم
نصيحه الى كل من حمل صور شخصيه في اي موقع الحذر الحذر إزالتها فور والرمز بدل الصوره باي شئ ولا تكتب اسمك الصحيح والسبب...
ابو عمار
ممتاز

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