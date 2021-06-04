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بالفيديو .. قصة أصغر دبلوماسية سعودية في جامعة الدول العربية

منذ 6 ساعات
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بالفيديو .. قصة أصغر دبلوماسية سعودية في جامعة الدول العربية

عادل الحربي (صدى):
تعد الوزير المفوض بمنظمة العمل العربية، "إلهام غسال" أصغر دبلوماسية سعودية في جامعة الدول العربية، كما سبق لها العمل في مجال الإعلام.

وكانت نشأتها في أسرة أدبية، حيث كان والدها دبلوماسي وشاعر درس في مصر، واكتسبت "إلهام" من أسرتها حب العمل والشعر واعتزازها بالوطن.

وذكرت "إلهام"، خلال حديثها بقناة الإخبارية"، أنها تدرجت في عدة مناصب دبلوماسية، كما أسست وحدة المرأة العربية العاملة.

وأكدت أنها حرصت على تطوير العمل الإعلامي للمنظمة ومجلة العمل العربي، مضيفة أنها عكست الصورة المشرقة للمملكة وإنجازتها، كما شاركت في أعمال تطوعية، ومثلت المملكة في كثير من الفعاليات، بجانب كتابة الشعر والمقالات في عدة صحف سعودية.

مصر
المملكة
جامعة الدول العربية
الشعر
أدب
منظمة العمل العربية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12712
منذ 6 ساعات
موفقة إلهاموه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12712
منذ 5 ساعات
شخصية ملهمة فعلا والاستدلال عندي في نوع الزهور حولها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12712
منذ 5 ساعات
وأيضا .. من حجر الشطرنج الممثل للقفز الدبلوماسي المدروس في أعلى الصورة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12712
منذ 5 ساعات
ثمة مسرح وستار وعقال وديكور ملفت ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12712
منذ 5 ساعات
ثمة ابتسامة موناليزا ثانية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12712
منذ 5 ساعات
كفاءة فوق العادة نعتز بها ونثني عليها وكما بدأنا ندعو لها بالتوفيق
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50286
منذ 24 دقيقة
مبروك

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليها
جاسم
نصيحه الى كل من حمل صور شخصيه في اي موقع الحذر الحذر إزالتها فور والرمز بدل الصوره باي شئ ولا تكتب اسمك الصحيح والسبب...
ابو عمار
ممتاز

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