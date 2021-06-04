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مغربية للحريم : ترفعين صوتك على الرجال هذي مو انوثة
منذ ساعتين
1268
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التعليقات
المؤمن كيس فطن
عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
الى من توجهين هذا الكلام؟
اعتقد سيكون في محله اذا وجهتيه للبنت المغربية ثم للبنت المغربية ثم للتونسية
هذه الجنسيتين اشرس نسوان العرب والمسلمين وليس لهن سقف في الفجور والخصومة الزوجية
المغربية اقل كلمة تنادي فيها رجلها " ياحمار" ناهيك عن شتم امه واخواته واهله امام الناس وقدام الرايح والجاي
واللي يحب يتفرج سيجد في اليوتيوب مايقشعر منه البدن
ناهيك عن الخروج من بيت زرجها باصرار زي شرب الماء
واذا سلم من سحرها الاسود ومرمرطته على اعين الخلق فهو كسبان حتى لو تخلى عن ملابسه وفر منها عريان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 80569
منذ ساعة
بغيت الصدق
abdul
عدد التعليقات : 5450
منذ دقيقة
كيف عرفتو انها مغربية ؟ مو باين من لهجتها .
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ابو محمد 😎 ✍️
منك الى المتضرره من زوجك المغرور اللي يحسب نفسه على شاطي العراة في البرازيل ، ارسلي لزوجك ونبهيه انه في بلد مسلمين .. قولي...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قشعت وقلعت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خيبهم الله
abdul
كيف عرفتو انها مغربية ؟ مو باين من لهجتها .
أبو عبدالله الحربي
ألله يهلال السماء حتى صار ك العرجون قديم وجديد والجديد اموال تهدر هل لوطن نعم العالم كورة وهل ادركت الكورة التي هي عالمي فيفا...
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